Mein Lokal, Dein Lokal

"Schmitz Fine Food", Frankfurt

Folge vom 06.11.2019
"Schmitz Fine Food", Frankfurt

Folge vom 06.11.2019: "Schmitz Fine Food", Frankfurt

44 Min. Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche startet in Frankfurt im Restaurant "Schmitz Fine Food". Gastgeber Julian Smith (42) möchte heute seine Mitbewerber mit raffinierter, internationaler Bistro-Küche überzeugen. Eine besondere Spezialität des Hauses ist das Pulled Pork Sandwich. Ob Julian mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins

