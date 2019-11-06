"The Golden Wing", FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "The Golden Wing", Frankfurt
Folge vom 06.11.2019
Der zweite Tag der Frankfurter "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche führt die Gastronomen in das Beefcraftsteakhouse von Oliver Storz (31). Im mondän eingerichteten Ambiente bietet Oliver zum einen diverse Steaks, zum anderen aber auch interessant kreierte vegane Gerichte an. Mit seinem dekadenten Restaurantkonzept und einem besonderen 800°C Grill versucht Oliver seine Mitstreiter zu begeistern. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins
