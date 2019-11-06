"Restaurant Vogelkoje", SyltJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Vogelkoje", Sylt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Mein Lokal, Dein Lokal - Woche auf Sylt/Amrum startet heute in dem Feinschmecker-Restaurant Vogelkoje. Gerhard Diehm (60) begrüßt seine vier Mitstreiter mitten im Naturschutzgebiet von Kampen. Eine außergewöhnliche Location mit anspruchsvoller Küche. Ob das die anderen Gastronomen genauso sehen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins