Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Mein Lokal, Dein Lokal - Woche auf Sylt/Amrum startet heute in dem Feinschmecker-Restaurant Vogelkoje. Gerhard Diehm (60) begrüßt seine vier Mitstreiter mitten im Naturschutzgebiet von Kampen. Eine außergewöhnliche Location mit anspruchsvoller Küche. Ob das die anderen Gastronomen genauso sehen? Rechte: kabel eins

