Mein Lokal, Dein Lokal

"Romeo e Giulia", Leipzig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Romeo e Giulia", Leipzig

"Romeo e Giulia", LeipzigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Romeo e Giulia", Leipzig

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Leipzig startet heute direkt etwas außerhalb von Leipzig. Hier in Taucha begrüßt der Vollblutitaliener Ignazio Corica (48) seine vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Romeo e Giulia". Er bietet besondere und ausgefallene Gerichte der italienischen Küche an. Doch kann Ignazio mit seinem Essen und seinem hochwertigen Küchenangebot punkten? Rechte: kabel eins

