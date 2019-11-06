Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Romeo e Giulia", Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Leipzig startet heute direkt etwas außerhalb von Leipzig. Hier in Taucha begrüßt der Vollblutitaliener Ignazio Corica (48) seine vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Romeo e Giulia". Er bietet besondere und ausgefallene Gerichte der italienischen Küche an. Doch kann Ignazio mit seinem Essen und seinem hochwertigen Küchenangebot punkten? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins