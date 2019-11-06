"Anno 1900", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.11.2019: "Anno 1900", Lüneburger Heide
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Finale findet heute am Rande der Lüneburger Altstadt in Martin Lühmanns (52) "Anno 1900" statt. Dort serviert der fünffache Vater gemeinsam mit seiner Frau unter dem Motto "größer geht immer" neben XXL-Schnitzel und riesigen T-Bone-Steaks auch vegane Bratwurst. Ob er mit der Küche auf den letzten Metern den Sieg einfahren kann? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins