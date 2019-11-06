Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Vegele", Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Leipziger Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in das neue Szeneviertel der Stadt, den Leipziger Westen. Hier betreibt Gastgeberin Anna-Sophie Göhlsch (27) ihr "Vegele" und bietet ausschließlich vegane Rohkost an. Ob sich die anderen Gastronomen auf die Reise in eine vegane Welt einlassen und ob Anna genügend Punkte für einen Wochensieg sammeln kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
