Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Der Schneider", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Der Schneider", Dortmund

"Der Schneider", DortmundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Der Schneider", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das spannende Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Dortmund findet bei Gastgeber Phillip Scheider (28) im Gourmet Tempel "Der Schneider" statt. Hier wird gehobene nordische Küche mit Einflüssen aus der Molekularküche angeboten. Kann Phillip am letzten Tag noch an seinen Kollegen vorbei ziehen und sich den Wochensieg einheimsen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen