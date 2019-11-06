Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Freiburg startet heute in echt-römischen Mauern und mit einem Novum: unsere Gastronomen besuchen sich nicht nur gegenseitig, sondern TV-Koch und Experte Mike Süsser darf auch in die Töpfe gucken und bewerten! Das Heitersheimer Unikum Roland Bächle (38) begrüßt seine vier Mitstreiter im "Römerkeller". Im außergewöhnlichen Gewölbekeller kreiert er badische Gerichte und scheut weder Konflikte noch Worte. Wie das wohl ankommt? Rechte: kabel eins

