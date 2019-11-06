"Bistro Kuhblick", GrafenhausenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Bistro Kuhblick", Grafenhausen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vorletzten Tag der Wochenserie im Badischen machen die Gastronomen einen Exkurs auf 1.000 Meter Höhenlage in den Hochschwarzwald. Im beschaulichen Grafenhausen - bekannt für das Rothaus Bier - begrüßt Ronny Zipf (47) seine Mitstreiter im "Bistro Kuhblick". Regionale Küche, Kühe auf der Weide und bodenständige Hausmannskost sind die Zutaten, die im urigen Schwarzwaldhaus überzeugen wollen. Kann Ronnys Partnerin Gaby mit ihren Cordon bleu-Spezialitäten punkten? Rechte: kabel eins
