Folge 10: Staffel 05 Folge 10 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Zu einem Tierskandal wird Dr. Christian Horwath nach Vorarlberg gerufen. Der Tierschutzverein Rankweil hilft Vierbeinern in Not. 2018 übergaben zwei Mitglieder, Melanie Maurer und Michaela Bonmassar, einen Hund, den sie selbst nicht vermitteln konnten, an Frau S., eine angebliche Hundetrainerin aus Kärnten. Monate später kam die Wahrheit über Frau S. ans Licht. Mindestens 30 Hunde starben unter ihrer Obhut. Denn so viele Hunde-Kadaver wurden auf einem ihrer Anwesen, in Plastiksäcken gefunden. Darüber hinaus sollen ihr als Hundetrainerin scheinbar alle Zertifikate fehlen. Dr. Christian Horwath bringt Unglaubliches ans Licht: Seit mehreren Jahren ist die Dame als mutmaßliche Tierquälerin sogar amtsbekannt. Sie dürfte an einer psychischen Erkrankung, dem „Animal Hoarding Syndrom“ (dt.: "Tiersammelsucht"), leiden. Ein Anruf bei Frau Bonmassar brachte das Kartenhaus von Frau S. zum Einsturz. Gabriele Herzog aus Guntramsdorf leidet seit Jahren an Multipler Sklerose. Angewiesen auf einen Rollstuhl, nützt sie für Besorgungen ihr behindertengerechtes Auto sowie die dafür vorgesehenen Parkplätze. Eines Tages macht sie eine ärgerliche Entdeckung. Für eine Veranstaltung hatte die Gemeinde den Behindertenparkplatz temporär aufgelassen. Der Beschwerdebrief wurde zwar vom Bürgermeister beantwortet, doch die Formulierungen darin, wie "Menschen mit Defiziten", empörten Frau Herzog. Dr. Horwath nimmt sich ihrer an.
