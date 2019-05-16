Staffel 05 Folge 06 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Markus Spitzer bewohnt seit einigen Jahren im niederösterreichischen Sierndorf ein altes Haus, welches er von seinen Großeltern geerbt hat. Im Herbst hörte Markus Spitzer ein verdächtiges Geräusch von plätscherndem Wasser aus seinem Keller. Als er nachsah, stand dieser bereits unter Wasser. Das ganze Haus hatte plötzlich Risse und drohte einzustürzen. Die Ursache war ein geplatztes Gemeindewasserrohr. Sein Anwalt Dr. Christian Horwath sieht sich schon fast genötigt, eine Klage einzureichen. Davor begutachtet aber der Bausachverständige Günther Nussbaum noch das Haus. Es soll herausgefunden werden, ob das Haus überhaupt noch saniert werden kann oder ob man es abreißen muss. Frau Otasek hat am Silvesterabend, nachdem im halben Haus der Strom ausgegangen ist, einen Elektronotdienst gerufen. Dieser kam, sah, machte nichts und verlangte dafür 400 Euro. Nachdem der vermeintliche Elektriker herumschrie, dann drohte, den Strom für einen Monat abzustellen und Frau Otasek sich auch körperlich bedroht sah, bezahlte sie schließlich den Wucherpreis. Dr. Christian Horwath bestärkt Frau Otasek auf jeden Fall eine Anzeige zu machen um diese dann einem Staatsanwalt zu übergeben, denn es könnten Nötigung, gefährliche Drohung und Unterschriftenfälschung im Raum stehen.
