Mein Recht! Ich geb nicht auf
Dr. Christian Horwath wird in dieser Folge zu einem schwierigen Nachbarschaftsstreit in Kärnten gerufen. Zwei Familien leiden seit 8 Jahren unter einer Nachbarin, die in der Mitte der beiden Häuser wohnt. Es wird laut gegen die Wände gehämmert, gebrüllt und mit Licht in der Nacht in die Fenster der Nachbarn geleuchtet. Trotz zahlreicher Anzeigen bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft blieben alle Unternehmungen bisher erfolglos. "600 Anzeigen sind ja ein Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig", zeigt sich Horwath schockiert. Kann er den Familien aus der verzwickten Lage helfen? Außerdem macht sich der Rechtsanwalt auf den Weg zu dem Niederösterreicher Sladjan Dobric. Dieser hat einem Hobbymechaniker, den er über das Internet kennengelernt hat, den Auftrag gegeben, in sein Auto einen gebrauchten Motor einzubauen. 800 Euro wurden bereits überwiesen. Doch sein Auto? Das hat er seit fast 8 Monaten nicht mehr gesehen...
