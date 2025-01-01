Staffel 05 Folge 04 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 4: Staffel 05 Folge 04 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Familie Lukacevic zahlte knapp 60.000 Euro für ein Haus in Niederösterreich an. Doch statt einem Haus, haben sie nicht mehr als eine falsch positionierte Bodenplatte bekommen. Die Wohnung bereits gekündigt, folgten leere Versprechungen des Vertragspartners. Denn vom Fertigteilhaus fehlt bis heute jede Spur. Dr. Horwath kämpft nun dafür, dass Herr Lukacevic sein Geld zurückbekommt oder endlich das versprochene Haus erhält. Um endlich offene Rechnungen zu begleichen, nahm die Wienerin Ingrid Eipper über eine Online-Plattform einen Kredit in der Höhe von 5.500 Euro an. Sie unterschrieb allerdings keinen Kreditvertrag, sondern bloß einen Kreditvermittlungsvertrag. Sofort fielen für Frau Eipper eine Menge Spesen an, die 5.500 Euro hat sie allerdings nie gesehen. Stattdessen versucht die dubiose Firma, sie mit weiteren Finanzierungs- und Versicherungsangeboten abzuzocken. Um den Fall lösen zu können, reist Horwath nach Deutschland und deckt dabei ein aus Deutschland operierendes Finanznetzwerk auf.
