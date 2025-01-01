Staffel 05 Folge 09 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Staffel 05 Folge 09 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Wenn sich der Traum vom eigenen Haus zum existenzbedrohenden Albtraum entpuppt - das muss leider Jungfamilie Karlovcec in der Steiermark hautnah erleben. Die Familie zog in ein Haus, das nach und nach zahlreiche Mängel aufweist. Darunter beispielsweise ein Rohrbruch unter der Terrasse und Schimmelbefall. Kann die Familie noch von dem Kaufvertrag zurücktreten? Dicke Luft herrscht zwischen Margit K. aus Villach und ihrer Familie. Alles begann damit, dass Margit K. direkt neben dem Haus ihrer Schwester gebaut hat. Darauf folgten Besitzstörungsandrohungen, Besuchsverbote und eine Meldung beim Jugendamt. Margit K. hofft, dass Dr. Horwath die Fronten wieder enthärten kann. Außerdem in der Sendung: Der Fall Lukacevic. Bereits im Frühjahr davon berichtet, hatte Herr Lukacevic für ein Fertighaus bezahlt und nur eine Bodenplatte bekommen. Bisher haben sich noch drei weitere Opfer des ominösen Baumeisters bei Horwath gemeldet. Gute Neuigkeiten hat Horwath für Markus Spitzer aus dem niederösterreichischen Sierndorf. Ein Wasserrohr vor seinem Haus war geplatzt. Daraufhin bestand akute Einsturzgefahr und der Keller des Hauses musste mit Beton aufgefüllt werden. Die Entschädigung blieb bisher aus, doch der Rechtsanwalt hat positive Nachrichten.
