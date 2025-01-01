Staffel 05 Folge 05 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 5: Staffel 05 Folge 05 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
In „Mein Recht“ nimmt sich Dr. Christian Horwath Markus Spitzers Fall an. Dieser bewohnt seit einigen Jahren im niederösterreichischen Sierndorf ein altes Haus, das er von seinen Großeltern geerbt hat. Im vergangenen Jahr hörte Markus Spitzer das Geräusch von plätscherndem Wasser. Als er nachsah, stand bereits der Keller unter Wasser. Im ganzen Haus war ständig lautes Knacksen zu hören. „Alle 30 Sekunden hat sich ein Teil vom Putz gelöst. Es war richtig schirch“, schildert Herr Spitzer. Die Ursache war ein geplatztes Gemeindewasserrohr, wodurch das Haus von Markus Spitzer unterspült wurde. Es bestand Einsturzgefahr. Der ganze Keller musste innerhalb von Stunden mit Beton vollgepumpt werden. Doch bis heute ist das Haus unbewohnbar. Kann Dr. Christian Horwath endlich die rechtlichen Angelegenheiten klären? Einen absoluten Friseurpfusch erlebten die beiden Schwestern Nadine Zatschkowitsch und Verena Kaufmann. Das angebliche Friseurschnäppchen aus dem Internet entpuppte sich als absoluter Horror. Die Haare sollten künstlich verlängert werden, doch schon während dem Besuch traten erste Probleme auf. Doch neben dem Schock über die Frisur folgte dann noch ein weiterer Schreck: die beiden Schwestern mussten statt dem angeblichen Schnäppchen das Dreifache vom ursprünglichen Preis hinlegen und zahlten 1.860 Euro. Doch der Friseur scheint kein Unbekannter zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick