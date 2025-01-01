Staffel 06 Folge 10 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 10: Staffel 06 Folge 10 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath wird zu einem besonderen Einsatz in die Steiermark gerufen. Andrea Töglhofer kaufte sich 1992 in der Gemeinde Lafnitz ein Haus. Doch die Freude am Eigenheim hat sich inzwischen in Existenzängste gewandelt. Das Grundstück, das neben abschüssigen Feldern liegt, wird bei Starkregen regelmäßig überschwemmt. Anfänglich sammelte sich etwas Wasser im Garten an – doch seit 2016 wurde es dramatisch. Schlamm rinnt die Felder bergab und lagert sich meterhoch vor dem Haus ab. Eine Tragödie die sich seither mehrfach wiederholte. Gespräche mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke zu Schutzmaßnahmen für Andrea Töglhofers Grund missglückten. Die Sorgen darüber, wie es weiter gehen soll, wachsen der Steirerin über den Kopf. Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath kommt darum zu Hilfe. In Dr. Christian Horwaths zweiten Fall streitet ein Paar mit einem Autohändler um den hohen Treibstoffverbrauch ihres Wagens. Ewald Puffing zahlte 34.500 Euro für den Neuwagen. Als Teilzahlung übergaben sie zusätzlich ihren bisherigen Wagen. Doch seit sieben Monaten steht der Geländewagen nur noch. Das Auto verbraucht rund 3 Liter mehr als beim Kauf versprochen. Dabei war ein geringer Kraftstoffverbrauch explizit Thema des Kaufgesprächs. Das Paar suchte daher das Gespräch zum Autohändler, der sie erstmal beruhigte. Wenn das Auto eingefahren sei, würde sich der Wert ändern. Doch der Verbrauch wurde nicht geringer. Der Verkäufer ordnete daraufhin einen Verbrauchstest beim Hersteller an – mit einem für das Paar überraschendem Ergebnis: die zugesicherten Werksangaben wurden eingehalten. Laut Vertragspartner liege das Problem am Fahrstil des Besitzers. Das Paar fühlt sich weiterhin über den Tisch gezogen. Unter diesen Umständen hätten sie ihr bisheriges Auto nicht eingetauscht. Kann Dr. Horwath ein gutes Ende herbeiführen?
