Staffel 06 Folge 07 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Staffel 06 Folge 07 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Dr. Christian Horwath hat es mit einem ungewöhnlichen Einsatzort in der Buckligen Welt zu tun: Manuela Imber und Markus Albero Grimmenstein haben den Rechtsanwalt zu ihrer Burg gerufen. Das Paar kaufte sich vor 7 Jahren die Burg Grimmenstein. Das Gebäude befand sich in einem maroden Zustand. Voller Tatendrang wurde mit den ersten Sanierungen begonnen. Doch das Blatt wendete sich schnell. Mit den umliegenden Nachbarn gibt es viele Unstimmigkeiten. Die Erschließung der Burg mit Strom und Wasser geriet ins Stocken, ebenso wie die Sanierung des unteren Burgteils der Hangburg. Rechtsanwalt Dr. Horwath erkennt schnell, dass die Grundgegebenheiten schwierig sind: das Gebäude, bestehend aus der Höhenburg am Felsen und der darunter liegenden Hangburg, umfasst nahezu das gesamte Grundstück. Alles im Abstand von durchschnittlich einem Meter ist nicht mehr im Eigentum der Burgherren. Drum herum sind Wälder, die verschiedenen Eigentümern gehören. Manuela Imber und Markus Albero Grimmenstein sind in diversen Situationen abhängig vom Willen der Nachbarn. Dr. Horwath kämpft sich somit durch die bisherigen Verträge. Kann der Rechtsanwalt eine Verbesserung der Lage herbeiführen? Die Drillinge Anna, Benjamin und Michael Grohs freuten sich auf ihre Maturareise nach Kroatien. Gut 450 Euro pro Teenager zahlten ihre Eltern an, doch der Reiseveranstalter änderte einfach den Termin. Für die Niederösterreicher ist das neue Datum nicht passend. Nun fordert das Unternehmen die Restzahlung oder eine Stornogebühr, von insgesamt 1.500 Euro für die drei Maturanten. Die Familie will das nicht hinnehmen, sie hat deshalb Dr. Christian Horwath um Hilfe gebeten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick