Staffel 06 Folge 01 - Mein Recht
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 1: Staffel 06 Folge 01 - Mein Recht
Dr. Christian Horwath wird in der neuen Staffel von einer jungen Familie aus Oberösterreich um Hilfe gegeben. Das Ehepaar Litzellachner wollte mit ihren 2 Kindern zum ersten Mal in Urlaub fliegen. Das Ziel: ein Club in Tunesien. Als die Familie am Wiener Flughafen beim Check-In-Schalter stand, fiel der jungen Mutter auf, dass sie einen Reisepass der vier Reisepässe zu Hause vergessen hatte. Alles kein Problem, meinte der Mitarbeiter am Check in, man könne am Flughafen direkt einen Notreisepass ausstellen lassen. Die Familie meinte, jetzt sei alles in Ordnung - doch als sie am Gate dann mit dem Notreisepass in das Flugzeug steigen wollten, meinte ein anderer Mitarbeiter der Abfertigungsfirma, dass das nicht möglich sei. Dr. Christian Horwath setzt sich mit der Firma in Verbindung, doch die Verhandlungen werden äußerst schwierig. Wird Dr. Christian Horwath hier etwas erreichen können? Der zweite Fall führt Dr. Christian Horwath zu einem jungen Paar nach Wien. Stephanie Kouba und Christian Jasbinsek beauftragten einen Bauträger mit der Errichtung ihres neuen Hauses. Doch die Bauarbeiten verzögern sich ständig. Vor mehr als einem Jahr hätte die Schlüsselübergabe stattfinden sollen, doch das Haus ist immer noch nicht fertig gebaut. Es fehlen der Strom sowie die Wärmepumpe. 230.000 Euro flossen vom Treuhandkonto bereits an den Bauträger. Dr. Christian Horwath vermutet, dass die einzelnen Teilzahlungen nach der Meldung der Baufortschritte viel zu früh an den Bauträger ausbezahlt wurden. Der Rechtsanwalt braucht deshalb die Unterstützung von Günther Nussbaum. Der Bausachverständige soll sich das halbfertige Haus ansehen und feststellen, ob die Gelder an den Bauträger zu früh ausbezahlt wurden. Schnell wird bei der Begehung klar: Für den letzten Bauabschnitt fehlen wesentliche Teile: rund 40.000 Euro wurden zu viel ausbezahlt. Und es gibt auch noch andere Probleme: Obwohl das junge Paar das Haus noch nicht übernommen hat, mussten die beiden trotzdem die Betriebskosten bereits dafür bezahlen. Die Hausverwaltung hat das Geld schon eingeklagt. Dr. Christian Horwath will Antworten vom Bauträger - doch einfach wird die Sache nicht.
