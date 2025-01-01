Staffel 06 Folge 06 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 6: Staffel 06 Folge 06 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath hat es in der neuen Folge mit einem Nachbarschaftsstreit zu tun. In der Steiermark zog vor zwei Jahren eine neue Nachbarin neben Ehepaar Muhry ein. Anfänglich war es ein gutes Miteinander, doch heute reden die Nachbarn nur mehr über Anwälte. Hauptstreitpunkt sind die Grundstücksgrenzen. Die neue Eigentümerin ließ ihr Grundstück samt Grenzen vermessen. Zur Überraschung von Ehepaar Muhry verläuft die Grenze schräg durch die Böschung. Franz Muhry kann das nicht glauben. Er ist hier aufgewachsen, seine Vorfahren bewirtschaften schon vor 100 Jahren diesen Grund. Er ist sich sicher, dass die Grenze immer oberhalb der Böschung verlaufen ist, welche seine Familie pflegte. Auf die Vermessung der Grundstücksgrenzen folgte eine Klage. Die Nachbarin fühlt sich in ihrem Eigentum gestört. Sie fordert gerichtlich, dass die Böschung zurückgebaut wird. Auch den jahrzehntelang genutzten Holzablageplatz soll das Paar räumen, Teile der Scheite ragen nach der vermeintlichen Planänderung auf den Nachbargrund. Franz Muhry hofft deshalb auf Dr. Christian Horwath. Stefan Stoppel wohnt noch bei seiner Oma in Eisenerz. Da er demnächst nach Wien ziehen möchte, ist er oft in der Hauptstadt und nutzt für die Fahrten regelmäßig eine bekannte Billigbus-Linie. Die letzte Reise jedoch wurde für den 18-Jährigen zu einem Albtraum. Denn beim Aussteigen in St. Michael kam es zum Streit mit dem Buslenker. Dieser rückte den Koffer von Stefan nicht mehr heraus und fuhr einfach weiter. Auch die Polizei, die Stefan Stoppel in seiner Not angerufen hat, konnte nichts mehr für ihn tun. Der Bus war bereits unterwegs nach Klagenfurt. Samt Koffer. Stefan Stoppel will Gerechtigkeit und das Unternehmen zur Verantwortung ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick