Staffel 06 Folge 08 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Staffel 06 Folge 08 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
In der heutigen Folge wird Dr. Christian Horwath von einer Pensionistin aus Niederösterreich zu Hilfe gerufen. Edith Lehner hat im Alter von 65 Jahren noch einmal ganz von vorne angefangen. Sie wollte in der Nähe ihrer Kinder und Enkel sein und beauftragte eine renommierte Baufirma mit dem Bau eines Bungalows in Rainfeld im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld. 365.000 Euro zahlte die Pensionistin bereits an die Baufirma. Doch bei den Außenanlagen gab es massive Probleme. Sie hat deshalb Geld einbehalten. Doch statt die Mängel zu beheben, schickte die Firma eine Mahnung nach der anderen und drohte mit Klagen. In ihrer Verzweiflung hat die Pensionistin noch einmal 10.000 Euro überwiesen - es wurden zwar dann Arbeiten gemacht, aber wieder falsch. Nach nochmaliger Reklamation bot der Bauunternehmer Edith Lehner einen Nachlass von 700 Euro an. Dass dieser Betrag niemals ausreicht, zeigt sich, als Dr. Christian Horwath mit einer Bausachverständigen das Haus begutachtet. Wird Dr. Christian Horwath hier eine außergerichtliche Einigung erzielen können? Beim zweiten Fall ist Henriette Krucher an einen unseriösen Elektro-Notdienst geraten. Ein Stromausfall am Wochenende in ihrer Wohnung veranlasste sie mit ihrem Nachbarn im Internet nach einem Handwerker zu suchen. Nach nicht einmal einer halben Stunde kam jemand. Die Diagnose - ein Kabelbrand – war schnell ausgemacht, die Ursache beheben konnte der Not-Helfer allerdings nicht. Er kappte das Kabel und informierte Henriette Krucher, dass sie kommende Woche einen Handwerker rufen muss, der den Stromkasten richtig repariert. Soweit schien noch alles in Ordnung, doch die Rechnung hatte es in sich: über 416 Euro verlangte der angebliche Handwerker, obwohl er nicht einmal 10 Minuten vor Ort war, geschweige denn eine Reparatur vollzogen hätte. Als Henriette Krucher sich zunächst weigerte, die horrende Summe zu begleichen, drängte der Mann sie so lange, bis sie schließlich klein beigab und in bar alles zahlte. Doch durchgehen lassen will die Wienerin das Vorgehen des angeblichen Elektronotdienstes so nicht. Sie hat deshalb Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath um Hilfe gebeten.
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