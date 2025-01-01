Staffel 06 Folge 09 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 9: Staffel 06 Folge 09 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Carina und Patrick S. haben am 1. Jänner 2020 in Florida geheiratet. Die junge Wienerin hat sich für diesen besonderen Tag bei einem Friseur im 20. Bezirk eine Haarverlängerung gegönnt. 220 Euro hat die Behandlung gekostet, doch die Haarverlängerung ging ordentlich schief. Die Bondings waren viel zu dick, die junge Frau hatte ständig Schmerzen an der Kopfhaut, konnte nicht mehr schlafen. Carina ging daraufhin erneut zum Friseurgeschäft. Sie wollte ihr Geld zurück. Doch die Friseurin war alles andere als einsichtig: Das Geld wurde nicht zurückgegeben, Carina wurde von der Angestellten wüst beschimpft. Kann hier der Rechtsanwalt eine Einigung erzielen? Im zweiten Fall wird Dr. Christian Horwath von einer Eigentümergemeinschaft zu Hilfe gerufen. Die Grazer wohnen in einem 45 Jahre alten Wohnkomplex. Und seit 45 Jahren ist der Errichter der Gebäude gleichzeitig auch die Hausverwaltung. Nun muss einiges am Gebäude saniert werden - manche Eigentümer meinen, die Baumängel werden ihrer Ansicht nach schlecht oder gar nicht saniert. Und die Kosten würden auf alle Eigentümer abgewälzt werden. Kann hier Dr. Christian Horwath zwischen den Parteien vermitteln? Und es gibt ein Wiedersehen mit Familie Schöll Jarolin. Die Niederösterreicher wollten in Kärnten einen Neuanfang mit ihren 3 Kindern wagen und kauften sich ein Haus um 180.000 Euro. 100 Quadratmeter im ersten Stock waren frisch saniert und bereit zum Einziehen. 100 Quadratmeter im Erdgeschoss noch entkernter Rohzustand. Laut Makler sei das Haus aber trocken. Nach dem Einzug kam die Katastrophe zum Vorschein: Im Erdgeschoss wuchert ein Hausschwamm, die komplette Substanz ist angegriffen. Der Rechtsanwalt will eine Rückabwicklung des Kaufvertrages erwirken und hat Klage eingereicht. Das junge Paar wohnte zwischenzeitlich sogar in einer Mietwohnung, doch die Belastung von Mietkosten und gleichzeitige Kreditrückzahlung kann sich das Paar nicht mehr leisten. Familie Schöll Jarolin zieht deshalb in das feuchte Haus zurück und saniert die Räume auf eigene Faust. Für die Familie ist die Sanierung der letzte Ausweg, doch für die Verhandlung sind die Bauarbeiten kontraproduktiv. Die Argumentation der Gegenseite: wenn die Familie wieder einzieht, kann der Schaden im Haus nicht so groß sein. Die Familie ist verzweifelt. Wird hier Dr. Christian Horwath noch helfen können?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick