Folge 27: Viva la revolution!
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila befindet sich im Streik. Bevor sie keine Festanstellung hat, schreibt sie keine Zeile mehr fürs Heart Magazine! Zu allem Überfluss hat sich Tobi vor ihrer Haustüre niedergelassen und lässt sogar Herz-Ballons mit Milas Namen vor dem Balkon aufsteigen. Luisa ist ziemlich angefressen: Julian will sie in eine Villa an den Starnberger See verschleppen und Sami ignoriert ihre Vorschläge für den Businessplan. Rechte: SIXX
