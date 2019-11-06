Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Der Problembernd

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 06.11.2019
Der Problembernd

Der ProblemberndJetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 36: Der Problembernd

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila versucht, Bernd bei Felicitas abzuladen. Die stellt sich natürlich quer und will ihren Ex unter keinen Umständen beherbergen. Nick, der das Mutter-Tochter-Gefecht mitansehen muss, hat eine zündende Idee. Währenddessen dreht Theresa in der Redaktion am Rad: Sie hat einen Erfolgsautor zum Interview eingeladen und ihre verfluchte Kolumnistin, also Mila, taucht einfach nicht auf, denn die muss dringende Familienprobleme lösen. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen