Mila
Folge 36: Der Problembernd
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila versucht, Bernd bei Felicitas abzuladen. Die stellt sich natürlich quer und will ihren Ex unter keinen Umständen beherbergen. Nick, der das Mutter-Tochter-Gefecht mitansehen muss, hat eine zündende Idee. Währenddessen dreht Theresa in der Redaktion am Rad: Sie hat einen Erfolgsautor zum Interview eingeladen und ihre verfluchte Kolumnistin, also Mila, taucht einfach nicht auf, denn die muss dringende Familienprobleme lösen. Rechte: SIXX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX