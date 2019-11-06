Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

High durch die Nacht

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
High durch die Nacht

High durch die NachtJetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 38: High durch die Nacht

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine entspannte Nacht sieht anders aus: Mila muss die völlig überdrehte Sally beaufsichtigen, weil sie high von ihren thailändischen Antibiotika ist - die Pillen waren getarntes LSD. Als wäre das nicht schon anstrengend genug, schleppt Sally sie auch noch zu Felicitas. Noch schlechter könnte der Zeitpunkt nicht sein, denn bei Zellingers hängt der Haussegen gerade mächtig schief. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen