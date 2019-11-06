Versteh einer die Frauen...Jetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 39: Versteh einer die Frauen...
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila hat es durch eine clevere Websuche tatsächlich geschafft, ihren Mila-Versteher-Flirt Marc wiederzufinden und freut sich auf die Weiterführung des Dates. Das nervt Nick tierisch, da er sich natürlich den ganzen Tag ihre Schwärmereien anhören muss. Als Mila allerdings erkennen muss, dass die Frauenverstehernummer nur eine Masche ist, rastet sie aus. Kathi ist auch genervt - von Nils. Der scheint kein bisschen eifersüchtig zu sein, als sie ein unerwartetes Date hat. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: sixx & © Season 1: SIXX
Enthält Produktplatzierungen