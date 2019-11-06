Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mila

Das Tier in dir

SAT.1Staffel 1Folge 46vom 06.11.2019
Das Tier in dir

Mila

Folge 46: Das Tier in dir

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila und Nick bitten Dr. Lorenz Konrad, seines Zeichens Sozialpsychologe, zum Interview. Sein Beziehungstest "Welches Tier passt zum Tier in dir?" soll es möglich machen, den idealen Partner zu ermitteln. Mila steht dem Psychotest eher skeptisch gegenüber, bis sie selbst von Dr. Konrad analysiert wird. Rechte: SIXX

