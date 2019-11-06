Mila
Folge 46: Das Tier in dir
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila und Nick bitten Dr. Lorenz Konrad, seines Zeichens Sozialpsychologe, zum Interview. Sein Beziehungstest "Welches Tier passt zum Tier in dir?" soll es möglich machen, den idealen Partner zu ermitteln. Mila steht dem Psychotest eher skeptisch gegenüber, bis sie selbst von Dr. Konrad analysiert wird. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX