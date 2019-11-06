Ziehen sich Gegensätze an?Jetzt kostenlos streamen
Folge 47: Ziehen sich Gegensätze an?
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dr. Konrad ist zu Besuch bei Mila. Nachdem sie den Psychologen vorerst als uninteressant und langweilig eingestuft hatte, findet sie mittlerweile doch Gefallen an ihm. Die beiden könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. Für Mila gilt es nun herauszufinden, ob Gegensätze sich tatsächlich anziehen. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX