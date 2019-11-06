Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wo ist da der Haken?

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 06.11.2019
Folge 48: Wo ist da der Haken?

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila nimmt Lorenz zum Sonntagsessen zu ihren Eltern mit. Familie Zellinger, neugierig auf den Unbekannten, lässt sich bei der Gelegenheit gleich psychologisch analysieren. Milas Mutter zeigt sich begeistert von Lorenz - und beginnt schon, nach dem Haken zu suchen. Unterdessen macht Luisa Julian ein verheerendes Geständnis. Rechte: SIXX

