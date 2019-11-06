Mila
Folge 53: Business Lady
23 Min. Ab 6
In Kostümchen und High Heels hechtet Mila zu einem Interview-Termin mit dem smarten Producer Theo zum Thema "Taffe Frauen - Steile Karrieren. Was macht ihren Erfolg aus?" Der erfahrene Theo belächelt Mila und nimmt ihr die Rolle der Taffen nicht ab. Obwohl Mila stolpert und stottert, richtet sie sich auf, rückt ihre Krone zurecht und hält eine selbstbewusste Rede, die das Produktionsteam so schnell nicht vergessen wird. Rechte: SIXX
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX