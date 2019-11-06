Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 57vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als wäre die Lage zwischen Nick und Mila noch nicht brenzlig genug, hat sie nun von der Redaktion den Auftrag erhalten, genau das Supermodel zu einer Preisverleihung zu begleiten, das etwas mit Nick am Laufen hat. Trotz Anlaufschwierigkeiten muss Mila sich aber dann doch eingestehen, dass Nicks Auserwählte gar nicht so übel ist. Rechte: SIXX

