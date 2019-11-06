Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 61vom 06.11.2019
Folge 61: Ein Hot Dog gegen Liebeskummer?

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diego ist auf und davon nach Mexiko und zurück bleibt eine vom Liebeskummer geplagte Mila. Noch nicht einmal Pizza, Tiramisu und Fischstäbchen helfen gegen das gebrochene Herz. Ist es Zufall, dass ihr genau jetzt in der Fußgängerzone ein gewisser Jo begegnet, der ihr schöne Augen macht? Der steckt zwar von Berufs wegen in einem Hot Dog-Kostüm, beeindruckt Mila aber dennoch. Für ihr erstes Date lässt er sich eine ganz besondere Überraschung für sie einfallen. Rechte: SIXX

SAT.1
