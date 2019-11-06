Ein Hot Dog gegen Liebeskummer?Jetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 61: Ein Hot Dog gegen Liebeskummer?
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Diego ist auf und davon nach Mexiko und zurück bleibt eine vom Liebeskummer geplagte Mila. Noch nicht einmal Pizza, Tiramisu und Fischstäbchen helfen gegen das gebrochene Herz. Ist es Zufall, dass ihr genau jetzt in der Fußgängerzone ein gewisser Jo begegnet, der ihr schöne Augen macht? Der steckt zwar von Berufs wegen in einem Hot Dog-Kostüm, beeindruckt Mila aber dennoch. Für ihr erstes Date lässt er sich eine ganz besondere Überraschung für sie einfallen. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX