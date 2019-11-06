Mila
Folge 63: Die Luft ist raus
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila ist ausgelaugt, beim Thema Dating ist die Luft raus - privat und beruflich. Ihre Chefin Theresa erteilt ihr nun den Auftrag, eine Kolumne über das "Gelingen der Liebe" zu verfassen. Doch woher soll sie die Inspiration für den Artikel nehmen? Ein Besuch bei ihren Eltern lässt sie schließlich aufmerksam werden. Sally sucht unterdessen immer noch verzweifelt nach dem Namen ihres letzten One-Night-Stands. Rechte: SIXX
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX