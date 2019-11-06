Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mila

Die perfekte Gebrauchsliebe

SAT.1Staffel 1Folge 64vom 06.11.2019
Die perfekte Gebrauchsliebe

Mila

Folge 64: Die perfekte Gebrauchsliebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila ist auf der Suche nach der ganz normalen Gebrauchsliebe. Da fällt ihr ein, dass sie mit ihrem Ex Marco genau diese Art von Liebe erlebt hat. Nach einer ausgiebigen Runde Stalking im Netz, merkt sie, dass aus der damaligen Klette Marco ein attraktiver Weltenbummler geworden ist. Jetzt beschleicht sie die Angst, dass sie damals übereilt Schluss mit Marco gemacht hat. Rechte: SIXX

SAT.1
