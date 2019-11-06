Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 67vom 06.11.2019
Folge 67: Von Mann zu Mann

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Milas Geduld ist am Ende. Nachdem sie sich endlich dazu aufgerafft hat, ihrem Exfreund Marco zu schreiben, lässt dieser mit einer Antwort auf sich warten. Unterdessen setzen Luisas Eltern alles daran, sie und Julian wieder zusammen zu führen, greifen dafür aber auf fragwürdige Methoden zurück. Ob es eine gute Idee ist, sich in fremde Liebesangelegenheiten einzumischen? Rechte: SIXX

