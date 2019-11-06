Mila
Folge 68: Ein Song für Mila?
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila ist noch immer wie besessen von Marco. Dieser hat ihr zwar noch immer nicht geantwortet, aber ein romantisches Musikvideo gepostet, was Mila zur Annahme führt, dass das Video eigentlich für sie bestimmt ist. Sie ist davon überzeugt, dass Marco genauso an ihr interessiert ist und Gesang mit Gitarrenspiel sein Weg ist, das auszudrücken. Wenn sie da nicht mal voreilig ist. Rechte: SIXX
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
6
