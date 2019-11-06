Mila
Folge 73: Bye, bye Heart Magazin
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila ist entschlossen, als Autorin rund um den Globus zu reisen - und von nun an die Suche nach der Liebe einzustellen und glücklicher Single zu sein. Davor muss sie aber Theresa noch beibringen, dass sie das Heart Magazin verlässt, was von dieser nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen wird. Auch Milas Mutter zeigt sich nicht gerade begeistert. Anscheinend ist niemand angetan von Milas Idee - ob sie das von ihrem Plan abhält? Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX