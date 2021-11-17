Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Druml, Valentin, Hermann und Schellhorn im Interview bei Milborn Spezial

PULS 24Staffel 2Folge 26vom 17.11.2021
Druml, Valentin, Hermann und Schellhorn im Interview bei Milborn Spezial

Folge 26: Druml, Valentin, Hermann und Schellhorn im Interview bei Milborn Spezial

59 Min.Folge vom 17.11.2021

Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethik-Kommission, Andreas Valentin, Leiter der 1. Medizinischen Abteilung der Klinik Donaustadt, Klaus Hermann, Krone-Chefredakteur und Hotelier Sepp Schellhorn im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über eine drohende Triage in den Spitälern, politisches Versagen in der Corona-Pandemie und eine mögliche Impfpflicht in Österreich.

