Folge 26: Druml, Valentin, Hermann und Schellhorn im Interview bei Milborn Spezial
59 Min.Folge vom 17.11.2021
Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethik-Kommission, Andreas Valentin, Leiter der 1. Medizinischen Abteilung der Klinik Donaustadt, Klaus Hermann, Krone-Chefredakteur und Hotelier Sepp Schellhorn im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über eine drohende Triage in den Spitälern, politisches Versagen in der Corona-Pandemie und eine mögliche Impfpflicht in Österreich.
