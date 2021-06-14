Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edtstadler, Herzig und Schernhammer bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 14vom 14.06.2021
56 Min.Folge vom 14.06.2021

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Schauspielerin Eva Herzig und Epidemiologin Eva Schernhammer im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Corona-Impfung und Antisemitismus bei Anti-Corona-Demos.

