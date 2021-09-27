Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Kahr, Edtstadler und Jergitsch bei "Milborn"

PULS 24Staffel 2Folge 20vom 27.09.2021
Kahr, Edtstadler und Jergitsch bei "Milborn"

Folge 20: Kahr, Edtstadler und Jergitsch bei "Milborn"

56 Min.Folge vom 27.09.2021

Corinna Milborn begrüßt KPÖ - Spitzenkandidatin Elke Kahr, EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sowie den Autor und Satiriker Fritz Jergitsch im Studio. Sie sprechen u.a. über die Graz-Wahl, die Landtagswahl in Oberösterreich und die Macht der sozialen Medien.

