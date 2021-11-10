Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Ewa Ernst-Dziedzic, Erich Neuwirth und Ingrid Brodnig im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 25vom 10.11.2021
Ewa Ernst-Dziedzic, Erich Neuwirth und Ingrid Brodnig im Interview bei Milborn

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 25: Ewa Ernst-Dziedzic, Erich Neuwirth und Ingrid Brodnig im Interview bei Milborn

32 Min.Folge vom 10.11.2021

Statistiker Erich Neuwirth, Autorin Ingrid Brodnig und die Grüne Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die aktuelle Corona-Entwicklung und Fake News sowie die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus.

