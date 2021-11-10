Ewa Ernst-Dziedzic, Erich Neuwirth und Ingrid Brodnig im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Folge 25: Ewa Ernst-Dziedzic, Erich Neuwirth und Ingrid Brodnig im Interview bei Milborn
32 Min.Folge vom 10.11.2021
Statistiker Erich Neuwirth, Autorin Ingrid Brodnig und die Grüne Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die aktuelle Corona-Entwicklung und Fake News sowie die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus.
