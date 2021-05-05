Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im Interview

PULS 24Staffel 2Folge 10vom 05.05.2021
Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im Interview

Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im InterviewJetzt kostenlos streamen

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 10: Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im Interview

64 Min.Folge vom 05.05.2021

Schwere Vorwürfe gegen Medienmacher Wolfgang Fellner stehen im Raum: Fellner soll 2019 seine TV-Moderatorin Raphaela Scharf fristlos entlassen haben, nachdem diese zuvor den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben hatte. Wolfgang Fellner selbst bestreitet all diese Vorwürfe, klagte Scharf auf Unterlassung. Für Fellner gilt die Unschuldsvermutung. Bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn melden sich erstmals im TV die ehemaligen Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner zu Wort. Sie berichten von ihren Erlebnissen mit Fellner, von Grenzüberschreitungen und unverhohlenen Drohungen. Wolfgang Fellner selbst war zur Sendung eingeladen. Trotz mehrmaliger telefonischer Nachfrage in den letzten Tagen blieb die Einladung unbeantwortet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
PULS 24
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Alle 4 Staffeln und Folgen