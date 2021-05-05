Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im InterviewJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 10: Milborn Spezial zur Causa Wolfgang Fellner – Katia Wagner und Raphaela Scharf im Interview
Schwere Vorwürfe gegen Medienmacher Wolfgang Fellner stehen im Raum: Fellner soll 2019 seine TV-Moderatorin Raphaela Scharf fristlos entlassen haben, nachdem diese zuvor den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben hatte. Wolfgang Fellner selbst bestreitet all diese Vorwürfe, klagte Scharf auf Unterlassung. Für Fellner gilt die Unschuldsvermutung. Bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn melden sich erstmals im TV die ehemaligen Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner zu Wort. Sie berichten von ihren Erlebnissen mit Fellner, von Grenzüberschreitungen und unverhohlenen Drohungen. Wolfgang Fellner selbst war zur Sendung eingeladen. Trotz mehrmaliger telefonischer Nachfrage in den letzten Tagen blieb die Einladung unbeantwortet.
