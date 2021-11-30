"Milborn Spezial – Die Causa Fellner"Jetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 28: "Milborn Spezial – Die Causa Fellner"
51 Min.Folge vom 30.11.2021
PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn spricht mit den drei ehemaligen oe24 bzw. Ö24-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf, Katia Wagner und Angela Alexa über ihren Kampf gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4