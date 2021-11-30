Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

PULS 24Staffel 2Folge 28vom 30.11.2021
51 Min.Folge vom 30.11.2021

PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn spricht mit den drei ehemaligen oe24 bzw. Ö24-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf, Katia Wagner und Angela Alexa über ihren Kampf gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

