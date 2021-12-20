Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Kogler, Doskozil, Zadic und Schramböck im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 31vom 20.12.2021
Kogler, Doskozil, Zadic und Schramböck im Interview bei Milborn

Kogler, Doskozil, Zadic und Schramböck im Interview bei Milborn

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 31: Kogler, Doskozil, Zadic und Schramböck im Interview bei Milborn

81 Min.Folge vom 20.12.2021

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) lassen im großen Polit-Rückblick bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn das Jahr Revue passieren. Danach analysieren bei Politik-Chefreporterin Manuela Raidl die stellvertretende Chefredakteurin des "Profil" Eva Linsinger und der Leiter des Innenpolitik-Ressorts der "Kleinen Zeitung" Georg Renner die Politiker-Interviews und geben mit ihrer Einordnung einen Blick in die Zukunft.

