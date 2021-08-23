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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Kaineder, Seele und Amin im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 15vom 23.08.2021
Kaineder, Seele und Amin im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 15: Kaineder, Seele und Amin im Interview bei Milborn

56 Min.Folge vom 23.08.2021

Der Integrations- und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) aus Oberösterreich, sowie der scheidende OMV-Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor Rainer Seele und die afghanische Studentin Aadilah Amin sind zu Gast bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. In einem "Milborn Spezial" sprechen sie über Afghanistan, die oberösterreichische Landtagswahl und die Klimakrise.

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