Kaineder, Seele und Amin im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 15: Kaineder, Seele und Amin im Interview bei Milborn
56 Min.Folge vom 23.08.2021
Der Integrations- und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) aus Oberösterreich, sowie der scheidende OMV-Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor Rainer Seele und die afghanische Studentin Aadilah Amin sind zu Gast bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. In einem "Milborn Spezial" sprechen sie über Afghanistan, die oberösterreichische Landtagswahl und die Klimakrise.
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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
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Genre:Talk
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