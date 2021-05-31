Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 12: Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei Milborn
56 Min.Folge vom 31.05.2021
Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), IV-Präsident Georg Knill und die WIFO-Umweltökonomin Claudia Kettner-Marx im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Ermittlungen gegen Blümel, den Ibiza-Untersuchungsausschuss, die Corona-Hilfspakete, die ökosoziale Steuerreform und die Konjunktur.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4