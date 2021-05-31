Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 12vom 31.05.2021
Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei Milborn

Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 12: Blümel, Knill und Kettner-Marx im Interview bei Milborn

56 Min.Folge vom 31.05.2021

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), IV-Präsident Georg Knill und die WIFO-Umweltökonomin Claudia Kettner-Marx im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Ermittlungen gegen Blümel, den Ibiza-Untersuchungsausschuss, die Corona-Hilfspakete, die ökosoziale Steuerreform und die Konjunktur.

