Marco Pogo und Christoph Wenisch im Interview mit Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 24vom 03.11.2021
31 Min.Folge vom 03.11.2021

Musiker und Arzt Marco Pogo und Primar Christoph Wenisch im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die steigenden Corona-Zahlen, die zu niedrige Impfrate, die Situation in den Spitälern und mögliche Maßnahmen.

PULS 24
