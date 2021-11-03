Marco Pogo und Christoph Wenisch im Interview mit MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 24: Marco Pogo und Christoph Wenisch im Interview mit Milborn
31 Min.Folge vom 03.11.2021
Musiker und Arzt Marco Pogo und Primar Christoph Wenisch im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die steigenden Corona-Zahlen, die zu niedrige Impfrate, die Situation in den Spitälern und mögliche Maßnahmen.
