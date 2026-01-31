Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frühlingskonzert der Garde 2018 WIEN – Teil 2.

Frühlingskonzert der Garde 2018 WIEN – Teil 2.

Folge 1: Frühlingskonzert der Garde 2018 WIEN – Teil 2.

54 Min.
Folge vom 31.01.2026

Das Militärmusikfestival 2023 fand am 25. Mai im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt. Rund 700 Musikerinnen und Musiker aus fünf Nationen gestalteten das abwechslungsreiche Programm. Neben den österreichischen Militärmusikkapellen nahmen internationale Ensembles aus Italien, Slowenien, Montenegro und dem Oman teil. Ein Highlight war die Welturaufführung der Fanfare „Gaudium Magnum“, die eigens von Militärkapellmeister Dietmar Branter komponiert worden war. Stargäste wie Melissa Naschenweng, Andreas Schager und Chris Steger sorgten für zusätzliche Begeisterung.

