Militärmusikfestival 2025 SALZBURGJetzt kostenlos streamen
Militärmusik
Folge 5: Militärmusikfestival 2025 SALZBURG
126 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das Frühlingskonzert der Gardemusik fand am 11. April 2018 in den prunkvollen Sälen der Wiener Hofburg statt. Es handelte sich um eines der musikalischen Jahreshighlights des Österreichischen Bundesheeres in der Bundeshauptstadt. Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Bernhard Heher bot das Programm eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischer Wiener Musik und zeitgenössischen Kompositionen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Werken der Strauss-Dynastie. Die Veranstaltung dient traditionell als Benefizkonzert zur Unterstützung karitativer Zwecke. Hier der zweite Teil des Abends.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV