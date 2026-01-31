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Militärmusik

Militärmusikfestival 2022 MÖRBISCH

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
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Militärmusik

Folge 3: Militärmusikfestival 2022 MÖRBISCH

86 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das Militärmusikfestival 2022 fand am 21. Mai vor der spektakulären Kulisse der Seebühne Mörbisch statt. Rund 240 Militärmusikerinnen und -musiker aus ganz Österreich gestalteten die beeindruckende Show. Anlass des Events war das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen dem Österreichischen Bundesheer und der Aktion Licht ins Dunkel. Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ führten die Ensembles durch die verschiedenen Einsatzgebiete des Heeres. Neben der Militärmusik Burgenland traten unter anderem Kapellen aus Tirol, Kärnten und Wien auf.

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