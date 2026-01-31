Frühlingskonzert der Garde 2018 WIEN – Teil 1.Jetzt kostenlos streamen
Militärmusik
Folge 2: Frühlingskonzert der Garde 2018 WIEN – Teil 1.
39 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das Militärmusikfestival 2025 fand am 7. und 8. Mai in der Salzburgarena statt. Über 600 Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland sowie zivile Ensembles gestalteten die fulminante Show. Alle neun österreichischen Militärmusikkapellen waren vertreten. Ergänzt wurde das Aufgebot durch internationale Gäste wie die Hungarian Defense Forces Central Military Band. Das musikalische Programm reichte von klassischen Werken von Mozart und Strauss bis hin zu modernen Hits von Elton John und Austropop-Legenden wie Reinhard Fendrich.
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Militärmusik
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV